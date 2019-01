Sindicato faz ato na Ford por investimentos

Yara Ferraz

22/01/2019 | 07:28



Com o objetivo de cobrar investimentos para a fábrica da Ford em São Bernardo, o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) realiza hoje, pela manhã, uma assembleia junto aos trabalhadores da planta. Atualmente, a unidade mantém aproximadamente 4.000 funcionários, e produz o New Fiesta, além de caminhões.

Os colaboradores da Ford têm garantia de estabilidade até novembro, por conta de negociação coletiva assinada em abril de 2018. Na época, o acordo entre o sindicato e a empresa previa que o período de vigência seria utilizado para que as partes realizassem discussões sobre o futuro da planta, com o planejamento de investimentos, o que ainda não ocorreu.

“Sabemos que essas discussões são longas, que os processos de negociação com as montadoras são trabalhosos. Não podemos deixar para discutir investimentos no segundo semestre, próximo ao término de validade do acordo”, afirmou o presidente da entidade, Wagner Santana, o Wagnão, ao destacar a importância de se retomar as negociações ainda no início do ano.

Conforme o diretor executivo do sindicato e trabalhador da Ford Alexandre Colombo, a montadora chegou a iniciar estudos para trazer um novo projeto à planta de São Bernardo, pleito antigo do SMABC, mas o projeto não teve continuidade. Procurada, a Ford afirmou que foi informada sobre a assembleia, mas que seria prematuro emitir qualquer posicionamento sobre o tema.

Ao ser questionado a respeito do futuro da unidade em São Bernardo, e da possibilidade de mais um modelo de carro ser produzido na região, o vice-presidente de assuntos corporativos da Ford, Rogelio Golfarb, disse ao Diário em dezembro que a montadora está em processo de definir plano para a fábrica. “Estamos trabalhando nisso, em procurar alternativas para que os produtos tenham mais competitividade. Estamos em processo de trabalhar por boas notícias, e o sindicato sabe disso”, disse.

