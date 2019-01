MP apura nepotismo cruzado entre petistas de S.Bernardo

Daniel Tossato



22/01/2019 | 06:20



O Ministério Público de São Bernardo investiga suspeita de nepotismo cruzado entre o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira e o vereador José Luís Ferrarezi, ambos do PT são-bernardense. Denúncia em apuração pela promotoria indica que Luiz Fernando acolheu a irmã de Ferrarezi em seu gabinete e, em troca, emplacou a nora no escritório do aliado político.

Irmã de Ferrarezi, Isabel Cristina Ferrarezi Rocha ficou de 23 de fevereiro de 2017 a 6 de março de 2018 lotada no gabinete de Luiz Fernando na Assembleia Legislativa, com cargo de assistente parlamentar (salário bruto de R$ 19.876,53). Antes, atuou na primeira secretaria da Casa, quando o setor era de responsabilidade de Enio Tatto. Agora, atua no departamento de RH (Recursos Humanos), dirigido por Fábio Cassettari, secretário de Comunicação no governo do ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT).

Giuliana Grassi Ferreira trabalha como assessora de relações parlamentares de políticas públicas no gabinete de Ferrarezi desde 17 de março de 2015. À época, namorava um dos filhos de Luiz Fernando, Thiago Ferreira. Ela casou com Thiago no mesmo ano. Giuliana segue como comissionada no escritório de Ferrarezi, com salário mensal de R$ 6.564,89.

Luiz Fernando e Ferrarezi pertencem ao mesmo grupo político no PT de São Bernardo. No ano passado, o vereador foi um dos coordenadores da campanha à reeleição do parlamentar estadual (foi reeleito). O STF (Supremo Tribunal Federal) veda contratação de parentes de até terceiro grau no poder público.

O deputado petista alegou que acompanha o caso junto ao Ministério Público e que a entidade já arquivou parte do inquérito (que citava suspeita de recebimento de salário de assessores). Ainda segundo o parlamentar, Isabel já trabalhava na primeira secretaria da Assembleia antes mesmo de ser eleito primeiro secretário da Casa (em março de 2017) e, assim, decidiu mantê-la como assessora. Afirmou também que Giuliana casou-se com Thiago bem depois da nomeção (matrimônio foi selado em setembro de 2015). “Tenho certeza que esta denúncia anônima também será arquivada.”

Ferrarezi, por sua vez, disse estar tranquilo e que acompanha a situação por meio de Luiz Fernando.