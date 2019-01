‘Coração de Cowboy’ está nas plataformas digitais

Vinícius Castelli



22/01/2019 | 07:39



Lançado no segundo semestre de 2018 no cinema, o filme brasileiro Coração de Cowboy pode ser visto a partir de agora nas plataformas digitais iTunes, Google Play, Vivo Play e Now. A obra tem preço de aluguel, em média, de R$ 10. Para compra sai por cerca de R$ 16,90.

O longa, com direção assinada por Gui Pereira, é estrelado por Gabriel Sater, que vive o cantor sertanejo Lucca. Cansado de ser explorado por sua empresária, Iolanda (Françoise Forton), ele tenta se reencontrar.

Para isso, larga tudo e retorna para sua cidade natal, onde não vai faz tempo, e aproveita para retomar a relação com seu pai (Jackson Antunes), distante e repleta de mágoas.

É lá que Lucca retoma contato com Marcelle (Thaís Pacholek), sua antiga parceira de composição, e conhece Paula (Thaila Ayala), por quem se apaixona.