Leo Alves



21/01/2019 | 16:18

Eles ainda são vendidos e aparecem nos sites de suas montadoras, mas estes são alguns carros que devem sair de linha em breve no Brasil. Alguns, como é o caso do Ford Focus, já estão com o fim de produção confirmados. Porém, a maioria continua disponível nas concessionárias, mesmo os projetos mais antigos.

Confira a seguir alguns modelos que devem se despedir em breve. Caso queira economizar algum dinheiro, eles podem ser uma boa alternativa, já que às vezes há descontos generosos para carros nesta situação.

Carros que devem sair de linha