19/01/2019 | 07:12



O presidente americano, Donald Trump, recebeu na sexta-feira, 18, na Casa Branca o enviado do líder norte-coreano Kim Jong-un para preparar uma nova cúpula entre os dois - que deve ocorrer no fim de fevereiro, segundo a Casa Branca.

Nesse segundo encontro, os dois líderes pretendem avançar nas negociações sobre a promessa de Pyongyang de desnuclearização. Kim Yong-chol, braço direito de Kim Jong-un, se reuniu por 90 minutos com Trump na Casa Branca para tratar das "relações entre os dois países e do avanço para a desnuclearização total e completamente verificada da Coreia do Norte", disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.