19/01/2019 | 07:10



Como faz todo mês, a Netflix começa a anunciar novidades para fevereiro. Por enquanto, a plataforma de streaming confirmou seis séries. Logo no dia 1º, estreiam as primeiras temporadas de duas produções, Boneca Russa e de Sempre Bruxa; no dia 8, tem a terceira temporada de One Day at a Time; no dia 9, a segunda de La Trêve; no dia 15, chega a aguardada The Umbrella Academy; e no dia 22, é a vez de Suburra: Sangue em Roma.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.