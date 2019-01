Escolas terão Campanha Maria da Penha

Do dgabc.com.br



18/01/2019 | 16:13



O governador João Doria promulgou, nesta quinta-feira (17) a lei que institui a Campanha Estadual Maria da Penha, a ser comemorada anualmente, em março, em todas as escolas do Estado de São Paulo.

A partir de agora, os alunos da rede estadual vão desenvolver atividades pedagógicas sobre a Lei Maria da Penha, além de reflexões sobre o combate à violência contra a mulher.

As atividades contemplam também a conscientização sobre a importância do respeito aos direitos humanos e à Lei do Feminicídio, com a finalidade de prevenir e evitar as práticas de violência contra a mulher.

Os estudantes receberão, por fim, esclarecimentos sobre a necessidade da efetivação de registros de denúncias dos casos de violência contra a mulher nos órgãos competentes, onde quer que ela ocorra.

Por se tratar de uma diretriz e o assunto já estar presente nas grades curriculares, o projeto de lei se estende também às escolas da rede privada.