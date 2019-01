Carnaval no Chile: hotel dá descontos especiais para brasileiros

Redação



16/01/2019 | 12:18

Tem gente que gosta de comemorar o Carnaval de um jeito bem brasileiro, com calor, folia e muita festa. Outros, aproveitam os dias de folga para viajar para outros países. O Ladera Boutique Hotel, em Santiago, preparou opções especiais para quem quiser conhecer o Chile durante o feriado, que começa no sábado (1º de março) e vai até a terça-feira (5 de março).

Carnaval no Chile: hotel dá descontos especiais

O pacote especial de Carnaval no Chile custa US$ 350 para hospedagem de duas noites em quarto duplo. A opção inclui café da manhã, que pode ser servido em qualquer horário, um almoço ou jantar (com entrada, prato principal e sobremesa) e acesso ao spa, que tem uma deliciosa jacuzzi para relaxar sem pressa. Além disso, dá para aproveitar o frigobar cortesia com reposição diária, a cafeteira Nespresso com duas cápsulas cortesia por dia, os amenities L’Occitane, os snacks nas tardes e o late check-out até às 14h.

No terraço, o hotel ainda conta com uma área de lazer com piscina de borda infinita. Ali, é possível ter uma vista privilegiada da cidade de Santiago e da famosa Cordilheira dos Andes. É nesse lugar também que acontece o happy hour para os hóspedes, perfeito para quem quer fechar bem um dia de calor e diversão.

Quem se interessar em ficar mais tempo pode solicitar noites adicionais a um valor especial de US$ 140. Nessa tarifa só não está incluído almoço ou jantar.