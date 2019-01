16/01/2019 | 08:05



A rejeição do acordo de Brexit ontem pelo Parlamento britânico não é "motivo suficiente" para levar a uma revisão do rating soberano do Reino Unido pela Moody's, segundo Colin Ellis, diretor da agência de classificação de risco.

Ellis, no entanto, comentou que a decisão parlamentar prolonga o período de incertezas relacionadas à futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia, o que é um fator negativo de crédito para muitos emissores de dívida acompanhados pela Moody's. Fonte: Dow Jones Newswires.