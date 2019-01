Para aprender e se divertir na região

Vinícius Castelli



16/01/2019



Diversidade é a palavra que toma conta do leque de atrações do Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554. Tel.: 4223-8800) neste mês. E com tantas opções não há razão para ficar em casa. As atividades, que vão de espetáculos circenses, contações de histórias a dança, tomam conta de outros dois locais da cidade, além da unidade, o Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Símonsen, 566) e a Rua de Lazer (Avenida Presidente Kennedy, altura do 2.400). A participação em qualquer um dos eventos é gratuita.

Entre as atrações está a oficina Bonecos Luminosos, que será ministrada amanhã, a partir das 14h até 16h, no Sesc, por Betina de Tella. O público aprenderá a desenhar e construir bonecos de papel com direito a antena luminosa de Led. O curso se repete, no mesmo horário, sábado, e dia 31. Outra opção disponível é a Fantástica Fábrica de Super-Heróis, dia 24, às 14h, na unidade. As crianças aprenderão confeccionar super-heróis, que serão feitos de bonecos de pano. Marcenaria, com foco para construção de brinquedos, não fica de fora da programação.

Como destaque está a atração Jogo dos Magos, do grupo Fundo Falso, que toma conta do Espaço Verde Chico Mendes sábado, a partir das 11h. Cinco magos vestidos de preto convidam o público para um jogo de caça ao tesouro por meio da magia. Com os rostos cobertos e sem falar nada, os personagens se espalham pelo espaço e guardam diversas pistas. O público precisa seguir as dicas e descobrir onde estão cada um dos magos, que realizarão um efeito mágico.

Ainda no sábado, duas atrações no Sesc giram em torno da figura do pintor modernista brasileiro Di Cavalcanti (1897–1976). A primeira, Di-vagando – Elas Contam e Cantam Di, a partir das 11h, com Cia Alcina da Palavra, é intervenção teatral em que duas mulheres ressignificam a pintura Mulata, em exposição na unidade, de maneira poética e cheia de bom humor. Outras obras do artista, além de sua vida, serão discutidas na ocasião. Quem perder terá outra chance, dia 26.

A segunda atração, a partir das 16h, é Di Cavalcanti: Olhos de Menino, que se repetirá também dia 26. Trata-se de contações de histórias para crianças, realizadas por Lilian Marchetti e Luiz Lobo, a respeito do pintor modernista.

No domingo, na Rua de Lazer (Av. Presidente Kennedy), a opção é o espetáculo Brincando com a Dança – Um Voo na Floresta, a partir das 9h e com interação do público. Dia 26 a atração circense Era Uma Vez, e a História Se Fez! é opção no Chico Mendes, a partir das 12h. As palhaças Brigitte Botão e Mallu Molla transformam questões de gênero e de estereótipos criadas sobre meninas e meninos. A programação completa pode ser conferida no site www.sescsp.org.br.