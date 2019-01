15/01/2019 | 07:46



Um protesto interditou o quilômetro 11 da rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo, na manhã desta terça-feira, 15. Até 6h40, havia congestionamento até o quilômetro 16 e os veículos trafegavam pelas faixas 2 e 3.

De acordo com imagens do SPTV, da Rede Globo, a frase "4,30 não" foi pintada na rodovia junto a uma barricada de pneus pegando fogo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Não há presença de manifestantes no local.

Desde o último dia 7 de janeiro, as passagens de ônibus na capital paulista passaram de R$ 4 para R$ 4,30. Os bilhetes do metrô e da CPTM foram reajustados no dia 13.