Audi transforma carro em plataforma de experiência de realidade virtual

Da Redação, com assessoria



11/01/2019 | 18:18

A Audi aproveitou sua presença na Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, nos Estados Unidos, para mostrar uma nova forma de entretenimento automotivo. No futuro, os passageiros do banco traseiro poderão experimentar filmes, videogames e conteúdo interativo de forma ainda mais realista com o uso de óculos de realidade virtual. A tecnologia adapta o conteúdo virtual aos movimentos de um veículo em tempo real: se o carro virar à direita, a espaçonave na experiência faz o mesmo.

Durante o evento, a Audi demonstrou a tecnologia futurista imersiva com “Os Vingadores: Rocket’s Rescue Run”, uma experiência de realidade virtual para passageiros, criada em parceria com a Disney Games and Interactive Experiences. Usando óculos de VR, o passageiro do Audi e-tron é transportado para uma representação do espaço sideral: o veículo se transforma em uma espaçonave tripulada pelos Guardiões da Galáxia, enquanto o passageiro atravessa um campo de asteróides ao lado de Rocket, personagem de “Os Vingadores: O Ultimato”, da Marvel Studio, que será lançado em maio de 2019.

Tecnologia de entretenimento para futuro

Por meio de sua subsidiária, a Audi Electronics Venture GmbH, a montadora alemã co-fundou a startup holoride GmbH. A empresa vai comercializar esta nova forma de entretenimento por meio de uma plataforma aberta, disponibilizada a todos os fabricantes de automóveis e desenvolvedores de conteúdo no futuro.

A holoride fornecerá um kit de desenvolvimento de software que serve como interface para os dados do veículo e os transfere para a realidade virtual, permitindo que os programadores criem mundos que podem ser experimentados dentro do carro usando todos os sentidos. O sistema conta com uma série de experiências, que vão desde jogos arcades, aventuras subaquáticas e exploração espacial até viagens educativas por cidades históricas e experiências ligadas à corrente sanguínea humana.

A previsão é de que a nova forma de entretenimento chegue ao mercado nos próximos três anos com o uso de óculos de realidade virtual padrão. No longo prazo, a expansão contínua também pode transformar rotinas do trânsito parte da experiência: parar em semáforos pode trazer obstáculos inesperados a um jogo.