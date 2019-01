Da Redação



11/01/2019 | 14:18

Em 2018, os motoristas brasileiros compraram 210,4 mil unidades do Chevrolet Onix – o dobro em relação ao Hyundai HB20, o segundo colocado da lista. Com isso, o compacto da GM se consagrou como o carro mais vendido do ano pela quarta vez. No acumulado, o modelo já teve mais de 434,3 mil unidades emplacadas.

Os resultados positivos fizeram o Onix ultrapassar as marcas do Chevrolet Monza, que foi o campeão de vendas durante três anos – 1984, 1985 e 1986.

Carros mais vendidos de 2018

Na galeria, confira os carros mais vendidos de 2018: