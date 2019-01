11/01/2019 | 07:16



A Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania informou que a cota de tela (número mínimo de dias que uma sala de cinema tem de exibir filmes nacionais) para 2019 continua a mesma do ano passado: cada sala deve exibir longas nacionais por, pelo menos, 28 dias no ano, alternando com três títulos diferentes, no mínimo.

Complexos com 16 ou mais salas, o número aumenta até chegar a 24. A cota se manteve porque, em dezembro, o então presidente Michel Temer não assinou o decreto com novas regras.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.