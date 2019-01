'A relação que tinha com álcool não dá mais match', diz Bárbara Borges

09/01/2019 | 14:12



O alcoolismo é um problema de saúde pública mas que, por vezes, não é encarado como doença. A pessoa que perde o controle diante de bebidas alcoólicas é vista de maneira pejorativa. Por isso é tão difícil admitir que tem o problema.

Mas Bárbara Borges decidiu falar publicamente sobre o assunto nas redes sociais. Nesta terça-feira, 8, no perfil oficial dela no Instagram, a atriz conta que está em um momento 'contemplativo da vida' e que está questionando velhos hábitos. "A relação que tinha com o álcool, que foi evoluindo para exageros, não 'dá mais match', não é mais compatível com a Bárbara de agora. Foi difícil enxergar isso? Foi! Uma luta! Uma luta real comigo mesma" avalia.

A atriz explicou como começou o antigo vício: "Essa relação foi desenvolvida muito além do hábito social de 'tomar uma cervejinha', 'beber um vinhozinho' para enturmar, e sim para tentar preencher um vazio, para esquecer dores do coração, para anestesiar, para não sentir. E quanto mais avanço no meu estudo de autoconhecimento, mais me conecto com o Divino, mais entendo que a vida é sobre amar e sentir. E sigo firme adiante".

Bárbara Borges, que está atualmente no ar com a novela Jesus, da Record TV, festejou quatro meses sem o consumo do álcool. "Estou em paz e por isso não tenho receito de compartilhar isso, pelo contrário, me sinto encorajada a falar sobre esse assunto porque me faz bem pensar que pode ser útil para alguém", concluiu.

O alcoolismo

As consequências do consumo frequente e em excesso vão desde a embriaguez, que é uma intoxicação capaz de gerar alterações motoras, na fala e até coma, até o delirium tremens, um estado de confusão mental, alucinações e convulsões se não bebe.

Se você bebe todo dia ou bebe muito de uma vez só, tem hábitos perigosos e pouco saudáveis, pode estar abusando do consumo de álcool. O abuso do álcool acontece quando uma pessoa continua a beber em grandes quantidades mesmo quando este tipo de comportamento traz problemas para sua vida.