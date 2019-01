Anderson Fattori



Uma das principais revelações recentes das categorias de base do Santo André, David Ribeiro mais uma vez vai tentar a sorte no Exterior. Depois de teste malsucedido no Basaksehir, da Turquia, em outubro, o atacante de 20 anos partiu segunda-feira para a Bulgária, onde será avaliado pelo Ludogorets, um dos maiores clubes do país.

Antes de viajar, o atacante renovou por mais um ano o contrato que tem com o Santo André e vencia no dia 21 de maio, ou seja, caso a negociação não dê certo, ele fica no clube até o meio de 2020.

Antes de tentar o Exterior, em abril de 2017 o atacante foi emprestado ao time sub-20 do São Paulo, que não exerceu a prioridade de compra.