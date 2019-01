S.Bernardo FC e EC S.Bernardo testam elencos no 1º de Maio

Dérek Bittencourt



09/01/2019 | 07:00



O dérbi batateiro que agitou a cidade no domingo na Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputado em âmbito profissional hoje. São Bernardo FC e EC São Bernardo fazem, às 10h, no Estádio 1º de Maio, jogo treino preparatório ao Campeonato Paulista. Enquanto o Tigre disputará a Série A-2, o Cachorrão lutará na Série A-3.

Apesar do inegável caráter de clássico municipal, os técnico Sandro Sargentim, do Alvinegro, e Wilson Júnior, não querem enxergar a atividade desta maneira. “É apenas um jogo treino contra uma equipe forte, candidata ao acesso na Série A-2, que vai nos testar bem”, disse. “Vejo mais como um jogo preparatório, sem teor de dérbi. Estamos ajustando a equipe, entrosando as melhores peças, vou trocar as equipes e fazer testes”, completou o comandante aurinegro.