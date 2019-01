Obra da Linha Camargo será concluída até o fim do mês

Da Redação



09/01/2019 | 07:00



A segunda parte da Linha Camargo – ligação entre as Avenidas Osvaldo Fregonezi, José Odorizzi e dos Flamingos no bairro Alves Dias –, em São Bernardo, recebeu ontem vistoria do prefeito Orlando Morando (PSDB). A obra está em fase final, com trabalhos de pavimentação da segunda pista e na construção das calçadas. A previsão de entrega é até o fim do mês.

O novo viário tem extensão de 700 metros, com 1,5 quilômetro de guias e sarjetas e 150 metros de drenagem. A estrutura contará com iluminação pública e receberá gramado nas partes laterais das pistas. O custo total da segunda etapa é de R$ 750 mil.

Para o chefe do Executivo, a finalização dos trabalhos faz parte de um conjunto de outras obras realizadas na entorno. “Esta região recebeu diversos investimentos e a conclusão da segunda parte da Linha Camargo é mais uma obra relevante. Este projeto havia sido abandonado pela antiga administração e chega agora à sua fase final, melhorando a Mobilidade Urbana da nossa cidade”, comentou Morando.

PRIMEIRA ETAPA

Em agosto de 2018, a Prefeitura entregou a primeira parte viária da Linha Camargo que passou a interligar as Avenidas Osvaldo Fregonezi, José Odorizzi e dos Flamingos, no bairro Alves Dias – extensão de 1.300 metros ao custo de R$ 1,1 milhão. O trecho faz conexão com o pacote de obras de Mobilidade Urbana, na região, como o futuro Corredor Leste-Oeste e o Viaduto Castelo Branco.