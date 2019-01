Paulo Serra é eleito presidente do Consórcio

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



08/01/2019 | 11:16



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), foi eleito presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC na manhã desta terça-feira (8).

Além de Serra, participaram da eleição o prefeito de São Bernardo e agora ex-presidente da entidade, Orlando Morando (PSDB), o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), e a prefeita em exercício de Mauá, Alaíde Damo (MDB).

“Vou manter o enxugamento do Consórcio como fez Orlando Morando. Vou focar em três áreas que considero as mais importantes para a região: combate às enchentes, Mobilidade Urbana e Saúde”, declarou o chefe do Executivo andreense.

O pleito ocorreu após três adiamentos consecutivos. No último encontro, Morando alegou que a eleição do Consórcio seria mais justa se Alaíde - que comanda o Paço de Mauá desde a prisão do prefeito da cidade, Atila Jacomussi (PSB) - estivesse presente, o que ocorreu hoje.