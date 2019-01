Dupla de São Bernardo lidera

Anderson Fattori



04/01/2019 | 07:00



Foram acima do esperado as estreias das equipes de São Bernardo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, no Estádio do Baetão – que recebeu ótimo público para tarde quente e útil –, o Cachorrão fez 3 a 0 no CSA-AL enquanto o Tigre impôs 3 a 1 no ABC-RN.

Com os resultados, os times do Grande ABC lideram a Chave 22, com o EC São Bernardo à frente pelo saldo de gols. Fato que aumenta ainda mais a expectativa ao duelo entre os rivais, domingo, às 13h45, também no Baetão.

O reencontro do Cachorrão com a Copinha – não disputava desde 1992 – agradou. Com futebol envolvente, o time se impôs contra o CSA, atual campeão alagoano da categoria. Abriu o placar aos dez minutos, com Bruno, em cobrança de pênalti, e ampliou na sequência, aos 20, com o zagueiro Yan, de cabeça.

No segundo tempo, até pelo calor, o Cachorrão diminuiu o ímpeto, mesmo assim criou outras grandes chances para ampliar. Na melhor delas, Bruno, sem goleiro, errou o alvo. Mas não fez falta. Aos 38, Caio subiu sozinho e definiu o placar.

Após a partida, o técnico Galego elogiou a equipe. “Sempre comentava que faltava o último passe para ter oportunidade de fazer gols, mas hoje (ontem) a gente caprichou mais. Com respeito à equipe adversária, podia ser placar mais elástico. O time se comportou bem, não sofreu e fisicamente também foi bem. A equipe está de parabéns”, comentou.

Na sequência, foi a vez de o São Bernardo FC entrar em campo. Com marcação adiantada e muita intensidade, o time encurralou o ABC-RN na defesa. Após perder grandes chances, o time abriu o placar aos 35 minutos, com Jeferson.

Na segunda etapa, o ABC foi mais agressivo, mas, no contra-ataque o Tigre liquidou a partida. Primeiro, aos 11, Jean ampliou ao bater cruzado. Depois, aos 36, Sandro completou cruzamento e fez o terceiro. No fim, o ABC ainda diminuiu com Leonardo, de cabeça.

O técnico Cléber Ferreira gostou do que viu e destacou o ótimo primeiro tempo da equipe. “Buscamos a vitória independentemente do saldo de gols. Viemos com proposta clara, com muita intensidade. Não deixamos eles se adaptarem ao campo (sintético) e tentamos definir o jogo já no início. Fomos felizes nessa estratégia”, elogiou o treinador.