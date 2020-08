Passo a passo para planejar uma road trip perfeita

Redação

Do Rota de Férias



03/08/2020 | 14:18



Viajar de carro pode ser uma boa alternativa para quem quer economizar nas férias, além de possibilitar conhecer destinos nacionais próximos, que muitas vezes não são contemplados pelas companhias aéreas brasileiras. Para ajudar os viajantes que vão apostar na road trip nas próximas férias, a April Brasil Seguro Viagem preparou um passo a passo para que a viagem seja perfeita.

Como organizar a road trip perfeita

1. Escolha o destino

Faça uma pesquisa das cidades que você pode visitar, conferindo também quais as atrações locais: praias, museus, restaurantes, parques, feiras e tudo aquilo que você e seus companheiros de viagem gostariam de ver.

2. Prepare o itinerário e calcule gastos

Muitas vezes há mais de um trajeto para chegar a um destino. Verifique se há alguma cidade no meio do caminho que você queira conhecer e considere o tamanho do percurso e a segurança das estradas. Para fazer o orçamento, procure saber também o valor dos pedágios na via.

3. Faça a revisão do veículo e um seguro viagem

É importante levar o carro para a revisão para que ele esteja pronto para cair na estrada. Além disso, lembre-se de contratar um seguro viagem. Assim, se algo não sair conforme o esperado, você poderá contar com o apoio de uma seguradora especializada.

4. Prepare a bagagem

Viajar de carro pode te dar a sensação de ser livre em relação à bagagem: nada de pesos e medidas limitadas. No entanto, lembre-se que as malas precisam caber no porta-malas, e que o espaço pode ser pequeno caso a road trip conte com muitos passageiros.

5. Prepare-se para o caminho

A trilha sonora dá o tom da viagem, por isso, monte algumas opções de playlists, e lembre-se de pensar no gosto de todos os passageiros. Além disso, separe alguns lanchinhos para o caminho, como frutas e biscoitos, e dinheiro trocado para pagar os pedágios.

6. Descanse na véspera da viagem

Na agitação para viajar, fazer as malas e deixar tudo pronto para as férias, você pode se sentir tentado a dormir mais tarde. Entretanto, tenha em mente que será importante estar com a bateria cheia, principalmente se você for o motorista.

7. Respeite as leis de trânsito

Estar de férias não significa que você pode fazer o que quiser. Nada de colocar seis amigos em um carro compacto, esquecer o cinto de segurança ou ultrapassar o limite de velocidade. Você não vai querer estragar o momento com uma multa ou um acidente.

8. Aproveite!

Do percurso ao destino final, há muita coisa para aproveitar. Por isso, desfrute de cada segundo para que as suas férias sejam inesquecíveis!

As melhores estradas para fazer uma road trip

Na galeria, veja algumas das estradas mais incríveis do mundo: