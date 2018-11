Horário de verão causa alterações orgânicas em animais de estimação

03/11/2018 | 09:17



A partir da 0h deste domingo, 4, os relógios precisarão ser adiantados em uma hora. Muitas pessoas reclamam por causa da mudança, que pode deixar todo mundo mais sonolento e indisposto por algumas semanas. E não é diferente com os bichinhos.

O nosso organismo demora um pouco para se adaptar. Isso porque uma hora da nossa rotina é "deslocada" e o relógio biológico natural se ajusta de acordo com as atividades cotidianas, principalmente com a luz do dia. O mesmo acontece com nossos animais de estimação.

"Eles estão acostumados a ter uma rotina e a alteração do horário é algo ao qual eles precisam se adaptar. Como consequência, os pets podem se sentir mais sonolentos e com alteração nos horários de se alimentar", explica a veterinária Karina Mussolino, gerente técnica de clínicas da Petz.

Uma dica importante para ajudar seu animalzinho nessa mudança é, aos poucos, alterar os horários de alimentação dele. O mesmo vale para o momento do passeio. Essas medidas poderão evitar comportamentos inadequados e latidos excessivos.

Não se assuste se o cão ficar mais lento. A preguiça, aquela que também atinge os humanos no horário de verão, o torna mais preguiçoso. Vale a pena, ainda, investir em hidratação, pois as temperaturas começam a aumentar nessa época do ano. Troque sempre a vasilha de água e deixe o cachorro em ambientes frescos.

"As pessoas devem ficar atentas se o pet está se alimentando normalmente, se está ingerindo água, se a urina e as fezes estão normais. Os animais desidratam pelo calor excessivo, então a ingestão de água e a alimentação são muito importantes, orienta Karina. Fique atento ao uso de ar condicionado e ventiladores para não provocar problemas respiratórios no animal.

Há uma lista de cuidados básicos e que já podem ser colocados em prática agora, aproveitando o horário de verão, para a estação mais quente do ano que se aproxima:

- Foque na hidratação, sempre com água fresca e disponível para o cão;

- Evite passear e realizar atividades físicas em horários mais quentes, ou seja, das 10h às 16h;

- Fique atento à temperatura do asfalto antes de começar a caminhar com o cachorro, pois ele pode queimar as patinhas;

- Fazer pausas durante o passeio sempre é bom. Uma dica é, em dias mais quentes, borrifar um pouco de água no pelo;

- Existe protetor solar específico para pets para ser usado no focinho, extremidades das orelhas e barriga. O produto evita câncer de pele;

- Atenção para picadas de insetos, pulgas e carrapatos, pois as altas temperaturas formam um ambiente ideal para a proliferação deles;

- Para quem vai ao litoral, é preciso fazer a prevenção contra dirofilariose. Um vermífugo, ministrado pelo veterinário, deve ajudar;

- A carteira de vacinação precisa estar em dia.