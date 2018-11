HR-V tem ajuste fino e preciso

Nilton Valentim



02/11/2018 | 08:36



No futebol, não se mexe em time que está ganhando. No mercado automobilístico, entretanto, não é conveniente que os líderes de mercado parem no tempo, sob o risco de serem atropelados pelos concorrentes. E isso mais uma vez se viu nesta semana, quando a Honda apresentou as versões 2019 do HR-V. O SUV, lançado em 2015, já vendeu 190 mil unidades e hoje é o modelo que lidera o ranking de comercialização da marca japonesa no País.

E as mudanças vieram justamente para manter o carro, que para a Honda une características de um coupê com a praticidade de uma minivan, no topo da preferência popular. A montadora apostou em nova calibragem da suspensão, melhora no isolamento acústico e na transmissão CVT, que torna mais progressiva a aceleração nas condições de anda e para, fazendo com que a rotação do motor não suba excessivamente em situações de aceleração em trânsito, aumentando o conforto para os ocupantes. Além disso, os bancos ganharam apoio lateral e ficaram com assento maior.



Na estrada e no trânsito urbano deu para sentir que a maior parte das alterações deu resultado. A começar pela suspensão. Com a adoção de sistema que suaviza o funcionamento do amortecedor em situações adversas. Os buracos realmente incomodaram muito menos.

O que mais se destacou, entretanto, foi o isolamento acústico. O carro, que já não era dos mais barulhentos, ficou extremamente silencioso com a adoção de novos isolantes em pontos estratégicos da carroceria. A versão EXL (topo de linha) e testada pela equipe de reportagem do Diário, recebeu um pacote adicional nas portas e no assoalho, ampliando ainda mais o conforto acústico para os ocupantes.

A versão 2019 do HR-V será oferecida em três versões, LX, EX e EXL, todas equipadas com motor 1.8 16V FlexOne de até 140 cv na gasolina e 139 cv no etanol. Em todas as variantes, o HR-V adota transmissão CVT – com simulação de sete velocidades e aletas para trocas de marchas no volante, nas versões EX e EXL. Os preços variam de R$ 92,5 mil (LX), R$ 98,7 (EX) e R$ 108,5 mil para a EXL.

As três são equipadas com direção elétrica. A diferença de preços se dá em razão dos equipamentos que cada uma delas oferece, como tela multimídia de 7 polegadas, navegador e câmera de ré.