Atila reacomoda aliados de Júnior Orosco

Raphael Rocha



02/11/2018 | 06:29



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), promoveu o retorno de dois aliados diretos de José Carlos Orosco Júnior (PDT) para o governo. O advogado Gilberto João de Oliveira voltou à Pasta de Obras e Fernando Coppola, o Xuxa, teve a nomeação para a Pasta de Educação publicada ontem nos Atos Oficiais. Os dois exerciam essas funções até maio, quando Atila foi preso no âmbito da Operação Prato Feito e haviam sido demitidos pela vice-prefeita Alaíde Damo (MDB), ex-sogra de Orosco.

A nomeação dos dois secretários representa um sinal de resgate da aliança entre Atila e Orosco. Porém, o Diário apurou junto a assessores de ambos os lados que uma parceria não foi restabelecida por completo – está em aberto, por exemplo, um eventual retorno de José Carlos Orosco Roman, pai do pedetista, à gestão.

Atila e Orosco foram companheiros de chapa na eleição de 2016, mas a parceria foi desfeita depois que a Justiça Eleitoral contestou a candidatura a vice de Orosco, então no MDB. A costura feita foi de alocar Alaíde na legenda e de ceder três Pastas ao grupo de Orosco, uma delas a de Obras, que ficou justamente com o hoje pedetista. Orosco ficou menos de três meses no cargo, abalando as relações.

Apesar das trocas de farpas – muitas delas públicas –, alguns indicados de Orosco ficaram no governo Atila, como Xuxa e Gilberto. Ambos só foram exonerados quando Alaíde foi alçada ao poder.

Atila e Orosco não retornaram aos contatos para comentar o assunto.



IDAS E VINDAS

Quando Atila foi detido, Orosco e o presidente da Câmara e pai de Atila, Admir Jacomussi (PRP), conversaram para discutir estratégias jurídicas para tirar o socialista da prisão. Quando Atila conquistou o habeas corpus e deixou o presídio em Tremembé, fez chegar ao pedetista mensagens de reconciliação.

Houve, inclusive, discussões sobre a possibilidade de apoio do grupo de Atila à candidatura de Orosco a deputado federal. Em meio a muitas promessas, o que se notou foi pouco empenho de aliados do prefeito ao projeto eleitoral do pedetista. RR