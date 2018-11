Sonda inaugura quarta loja na região, em S.Bernardo

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



01/11/2018 | 07:14



Com investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, o Sonda inaugura a quarta unidade no Grande ABC, no Rudge Ramos, em São Bernardo. A nova loja é responsável pela geração de 400 vagas de emprego, entre diretas e indiretas, e tem expectativa de manter fluxo mensal de 250 mil pessoas.

São Bernardo também abriga o CD (Centro de Distribuição) e o maior supermercado da rede – que atualmente conta com 42 unidades em todo o País – localizado na Avenida Pereira Barreto, por onde passam cerca de 550 mil pessoas por mês. “É a nossa primeira loja em faturamento. Está nos nossos planos abrir mais duas na cidade”, destacou o diretor de relações institucionais do Sonda, Roberto Moreno, que disse ainda não ter mais detalhes sobre os locais pretendidos.

A solenidade, que aconteceu na manhã de ontem, contou com a presença do prefeito Orlando Morando (PSDB) e da primeira-dama e deputada estadual eleita Carla Morando (PSDB). “Aqui já foi a fábrica da Martini (que teve suas portas fechadas em outubro de 2015, sendo que o local havia sido adquirido pela Bacardi há 23 anos). Durante um bom período ficou fechado e, agora, volta a ter essa capacidade empreendedora. A Prefeitura deu todo o apoio logístico e transparência na liberação de licenças e alvarás, o que faz com todas as empresas que nos procuram”, destacou o prefeito.

A abertura era bastante esperada pelo público, que chegou a formar fila do lado de fora. Entre as primeiras a entrar estava a dona de casa Aurora Salvador, 86 anos, que mora no bairro há 40. “Estava ansiosa pela inauguração, inclusive para fazer as compras do mês. Os preços dos hortifrúti estão bons, principalmente a cebola (R$ 0,99 o quilo) e a laranja (R$ 1,69 o quilo). Também estou gostando muito da variedade de itens”, disse.

A administradora de empresas Mariana Xavier, 32, também elogiou as possibilidades disponíveis para compra. “Faltava um supermercado no bairro com opções de maior qualidade e uma gama mais ampla de produtos”, contou.

Já a química aposentada Ivete Cardoso Pereira, 61, esperava encontrar maior número de ofertas. “Tem itens com preços muito bons, como o leite, mas eu tinha uma expectativa maior. De qualquer forma, é um supermercado com serviço muito bom, e precisávamos disso aqui no bairro.”

SÃO CAETANO - O Sonda adquiriu terreno de 62 mil m², onde funcionava o clube de funcionários da GM (General Motors), em São Caetano, onde pretende construir um complexo envolvendo dois prédios comerciais, quatro residenciais, uma loja e um shopping. Segundo Moreno, isso ainda está na fase de planejamento.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação de São Caetano, Flávio Fernando Prado, há uma nova reunião agendada para este mês, que deve trazer mais detalhes sobre o assunto.