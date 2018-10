Erika Januza desabafa após sofrer ataque racista na web: Me entristece, mas não me derruba

30/10/2018 | 10:09



Erika Januza usou o Instagram na última segunda-feira, dia 29, para relatar que sofreu ataques racistas na rede social. Em vídeo, a atriz contou sobre a publicação de uma jovem, que disparou ofensas preconceituosas contra a atriz, afirmando sentir ódio dela.

Não falo disso o tempo todo, pois acho que o respeito é o mínimo que devemos aos nossos semelhantes. Mas hoje é um dia diferente, depois de uma postagem de meu amigo @caiopaduan, que me defendeu como sempre e agradeço muito, uma moça resolveu também deixar sua máscara cair e postou uma foto minha em sua rede social dizendo o quanto me odiava, além de fazer um comentário que infelizmente se faz mais presente a cada dia. Está aí nas fotos do meu post. O fato não é me incomodar especificamente com a moça ou com o post. É por um motivo maior. Eu vejo que quando se ataca um negro pelo simples fato de ser, você atacou todo um grupo. Eu vejo assim. Um amigo me perguntou como eu estava, pois essas coisa mexem muito com o psicológico. Respondi: meu psicológico está calejado. Sou negra há 30 anos! A cada dia um novo desafio. Não falo só por mim, mas o cansaço é por ver coisas desse tipo todos os dias, com as mais diversas pessoas, com todos os irmãos, pessoas de bem, homossexuais ou quem quer que seja que sofre algum tipo de preconceito., escreveu em trecho da legenda da publicação.

Em seguida, ela, que está no ar no Dança dos Famosos, continuou:

Só quem passa sabe, só quem ouve, lê, sente um olhar atravessado, sente alguém segurando mais forte a bolsa, te confunde com o funcionário da loja, enfim... são inúmeras as situações que podemos viver em nosso dia a dia. O fato de ser uma atriz ainda me protege, um pouco, já que as pessoas me reconhecem, ou gostam de algum trabalho: aquela negra... é atriz. E aquela doméstica? E aquela gari? E aquela enfermeira? E aquela Advogada? Somos pessoas. Merecemos respeito. Estamos em uma nação onde mais da metade é composta por negros e com certeza tem um pouco de nós em todos O sangue em suas veias ou em alguma construção aí pela cidade. Fomos à base do trabalho de construção de muita coisa neste país as custas de muito sofrimento. Um dia ouvi de uma pessoa muito importante, não dá mais pra limpar o sangue do brasileiro. É!!! As pessoas dizem coisas assim. E ainda dizem que racismo é mimimi. Esta doença está aí, latente. Às vezes oculta, mas latente. Eu não baixo minha cabeça. Me entristece, mas não me derruba. Representatividade! É necessária! Sigamos, firmes, fortes, corajosos.

No vídeo, ela aproveitou para a agradecer o apoio que recebeu dos fãs e de amigos famosos, como Caio Paduan. Ela ainda mandou um recado para a jovem que a atacou na internet e incentivou outras pessoas a lutarem contra o preconceito:

Queria agradecer todas as mensagens de apoio em resposta ao ataque racista, desrespeitoso e preconceituoso que eu sofri nas minhas redes. Eu acho que quando uma pessoa sofre um ataque racista ou de qualquer tipo de preconceito, o ataque não é só à ela, eu não senti só a mim. Quando atacam uma negra, no caso, estão atacando todos os outros. Eu ainda tenho um espaço para falar e pessoas para ver, mas tem pessoas que precisam ouvir tanta coisa e às vezes não tem como se defender, é muito triste. o problema está com quem faz e não comigo que sou negra, eu amo ser negra, na outra vida quero vir negra de novo. Esse tipo de ataque me faz mais forte, cada vez eu fico mais forte, que é sinal que eu estou te incomodando de alguma forma. A gente incomoda, porque a gente é forte. A cada dia que acontecer alguma coisa com você, não se rebaixe, não se iguale, seja mais forte e leve isso adiante, para proteger outros para chegar num momento em que a gente não passe mais por isso. a cor da minha pele não tem que ser motivo para eu passar por nenhum tipo de ofensa. o problema não está comigo, está com você.