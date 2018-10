Chacina em Belém do Pará deixa oito mortos

30/10/2018 | 08:41



A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) do Estado do Pará informou que oito pessoas morreram em uma chacina no bairro de Tapanã, em Belém, na tarde desta segunda-feira, 29. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

O órgão disse que 11 pessoas foram baleadas e cinco delas morreram no local do crime. Seis foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento do Tapanã, onde três não resistiram aos ferimentos. Outras três vítimas permanecem internadas.

Os assassinatos ocorreram em diferentes pontos do bairro da capital do Pará. Segundo a Secretaria, policiais civis fazem policiamento na região em busca de informações sobre suspeitos.