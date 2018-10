Terreno invadido em Diadema está vazio há pelo menos 20 anos

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



30/10/2018 | 07:00



O terreno localizado na Avenida Afonso Monteiro da Cruz com a Rua Érico Veríssimo. no Jardim dos Eucaliptos, em Diadema, e que chegou a ser invadido por 200 pessoas no sábado, aguarda destinação há pelo menos 20 anos. Moradores do entorno da área pertencente à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) cobram que o espaço seja utilizado para a construção de equipamento de lazer, promessa que se arrasta há anos sem ser concretizada.

Os invasores foram retirados do local na tarde de domingo, após intervenção da GCM (Guarda Civil Municipal), inclusive com relatos de uso de balas de borracha, gás de pimenta e cassetetes.

Projeto antigo da CDHU previa o uso do terreno para a construção de moradias populares. A área em questão já concentra 3.000 famílias em unidades habitacionais erguidas pelo Estado em parceria com a administração municipal. No domingo, a Prefeitura chefiada por Lauro Michels (PV) argumentou que há plano para a construção de área verde no endereço. A comunidade aguarda ansiosa pela concretização da promessa.

O líder de produção Odair Rosa, 49 anos, mora em conjunto habitacional construído em frente ao terreno há pelo menos 15 anos. Ele ressalta que a invasão fez “baderna” no bairro, mas acredita que o terreno está vulnerável para novas invasões, caso Prefeitura e Estado não tomem providências. “Se não começarem a construir alguma coisa neste terreno o quanto antes, logo invadem de novo. Não adianta colocar três seguranças (da CDHU) para vigiar o espaço e deixar do jeito que está (vazio). Quando chega o povo (invasor), não dá para segurar.” destacou Rosa.

A equipe do Diário foi até o terreno na tarde de ontem e constatou que, além do mato alto por todo o endereço, há sujeira deixada pelos invasores e cercas quebradas. Além disso, container com dois vigias – que informaram ser contratados pela CDHU – monitoram a área. Entretanto, a dupla ressalta que “não dá conta” de controlar invasões.

JUSTIFICATIVAS

Por meio de nota, a CDHU informou, ontem, que “em legítima defesa de posse, retirou os invasores do terreno com apoio da Polícia Militar”. O órgão estadual afirmou ainda que “há vigilância 24 horas no local para preservar o patrimônio”.

A companhia destacou, também, que a destinação da área é institucional e que “após a regularização fundiária, o imóvel será passado à Prefeitura de Diadema para que viabilize equipamentos públicos às famílias do Conjunto Diadema F.”.

A CDHU garantiu ainda que já providenciou projetos paisagístico, de investigação ambiental e laudo geotécnico para a área, além de que está sendo estudada, junto ao município, a possibilidade de instalação de centros de apoio ao condomínio nas dependências do conjunto habitacional.