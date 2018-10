Motorista de aplicativo é vítima de tentativa de latrocínio em Mauá

Do dgabc.com.br



29/10/2018 | 19:25



Motorista de aplicativo foi vítima de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) em Mauá na madrugada do último domingo. Após investigação, a Polícia Civil chegou ao autor do crime e efetuou a prisão nesta segunda-feira.

Edson José, 44 anos, atendeu solicitação de Tiago Correia Lúcio, 19, por meio do aplicativo Uber na Rua Hélio Gabioneta, na Vila São Francisco, por volta da 1h. Segundo a polícia, em determinado momento do trajeto o passageiro sacou um fio e tentou estrangular o motorista. Ele também deferiu diversos socos em seu rosto. A vítima conseguiu se desvencilhar, revidou um soco no rosto do criminoso e saiu do carro, que foi levado por Tiago e, mais tarde, abandonado.

Investigadores da Polícia Civil identificaram o suspeito e seu endereço – na Vila Bocaina -, montaram campana e conseguiram detê-lo. Ainda segundo as autoridades, ele resistiu à ação e danificou a viatura, o que motivou sua prisão em flagrante por desacato, dano ao patrimônio público e resistência.

Na delegacia, Edson reconheceu Tiago, que acabou confessando o crime. O caso foi inicialmente registrado no 1º DP (Centro) de Mauá, mas a investigação e diligência ficaram a cargo do 4º DP (Jardim Zaíra) da cidade.