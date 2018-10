Grande ABC repete apoio a Bolsonaro

Angelo Verotti

Do dgabc.com.br



29/10/2018 | 07:00



A exemplo do que aconteceu no primeiro turno da eleição à Presidência da República, no dia 7, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) se mostrou insuperável nas sete cidades e foi eleito presidente em segundo turno, ontem, com ampla vantagem diante do concorrente Fernando Haddad (PT) na região. Ao todo, o capitão reformado do Exército recebeu aproximadamente 1 milhão de votos – mais precisamente 900.448 –, contra 549.074 do ex-prefeito da Capital paulista.

A maior diferença entre os presidenciáveis foi observada em São Caetano, que historicamente rejeita nomes do PT. O deputado federal conquistou 77.010 votos válidos – ou 75,11% –, enquanto Haddad recebeu 25.514 (24,89%). No primeiro turno, com maior número de candidatos no pleito, Bolsonaro já havia garantido a liderança da disputa, com 62.108 sufrágios, quase sete vez mais que os 9.132 obtidos pelo adversário, ex-ministro da Educação – entre 2005 e 2012 – nos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Siva e Dilma Rousseff, ambos também do PT.

Em Santo André, o presidente eleito repetiu a campanha arrebatadora do turno inicial ao assegurar 264.039 votos, ou 66,84% do total, contra 131.021 – ou 33,16% – de Haddad. No dia 7, Bolsonaro havia conquistado a preferência de 212.986 eleitores da cidade, o triplo do ex-prefeito de São Paulo – 70.491.

A corrida ao Planalto se mostrou mais acirrada apenas em Diadema, cidade responsável por eleger Gilson Menezes – então ferramenteiro – o primeiro chefe do Executivo do PT, ainda em 1982. Agora, o capitão reformado do Exército recebeu 117.805 sufrágios, ou 52% do total, 9.065 a mais que o ex-ministro da Educação.

O equilíbrio nas urnas diademenses neste segundo turno seguiu o roteiro exibido na primeira etapa das eleições, quando Bolsonaro dominou o cenário – com maior vantagem – ao conquistar 93.457 votos, contra 71.929 de Haddad – diferença de 21.528 sufrágios.

A disputa presidencial também ganhou um pouco mais de emoção em Rio Grande da Serra, onde o deputado federal atingiu 13.583 votos – 59,16% –, frente a 9.376 – ou 40,84% do petista.

No primeiro turno, os dois já haviam conquistado a simpatia do eleitorado do município ao garantir o primeiro e segundo lugares nas urnas, respectivamente. Na ocasião, o presidente eleito esteve perto de garantir metade dos votos, com 10.946 cédulas, seguido pelo ex-prefeito da Capital – 5.573.

ABSTENÇÕES - Dos 2.095 milhões de eleitores do Grande ABC, a média de abstenções nas sete cidades foi de 20%.