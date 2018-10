Futsal do Sto.André já faz planos para 2019

João Victor Romoli



Após apostar em projeto para alavancar o futsal do Grande ABC, o Santo André já pensa em 2019. Isso porque a temporada deste ano foi tão surpreendente que o clube ampliará as categorias ao formar time sub-20, e buscará patrocínios, além de almejar parceria com a equipe de futebol andreense.

A manutenção do elenco, que conseguiu chegar à fase mata-mata da Liga Paulista deste ano, e do técnico Ivan Gomes, considerado o principal responsável pela evolução do time nas quadras, também é um dos objetivos do presidente do futsal do Santo André, Rodolfo Guedes. Ele, aliás, explicou que conseguir fazer time sub-20 é mais uma vitória no projeto.

“Acho que o principal ganho para o ano que vem é o sub-20. Queremos montar essa estrutura ano a ano, que vai ajudar muito o time principal. É um passo enorme. Já estamos trabalhando também quais jogadores vão continuar e os que vão deixar o clube. Juntamente com o sub-20 pretendemos ter base forte para dar sustentabilidade”, disse ele. “Vamos montar o sub-20 com jogadores mesclados. Alguns novos da cidade, outros que já têm rodagem na região e, claro, faremos testes para sempre deixar os meninos motivados”, projetou Rodolfo, que busca fortalecer a equipe com patrocínios e deseja parceria com o Santo André nos gramados.

“Claro que precisamos de ajuda. O apoio do torcedor neste ano já surpreendeu e acho que, com isso, vão aparecer algumas coisas neste sentido. Buscar algumas parcerias também. Acho que o futsal sempre foi a base do futebol, deu grandes jogadores. Sempre quis entrar nessa área também”, falou.

A temporada foi considerada surpreendente, principalmente pelo fato de o time ter chegado à fase mata-mata da Liga Paulista, primeira na história do Santo André. Na fase de classificação, o time ficou na nona colocação, somando 23 pontos. A eliminação, porém, veio no mata-mata, quando caiu para o São José – ganhou o primeiro jogo por 3 a 2, mas perdeu o segundo por 6 a 1. A equipe ainda teve destaque com alguns jogadores, já que Xaropinho e Felipe foram dois dos artilheiros da competição, com 12 e dez gols, respectivamente.

“Assustou um pouco, vir com projeto novo, enfrentar grandes jogadores e sair de cabeça erguida. Fomos eliminados de pé. Então, isso tudo dá confiança, dá moral para o projeto, para os jogadores. Para se ter ideia, quase 70% do elenco nunca havia jogado de forma federada e profissionalmente. Isso faz criar corpo. No Estadual está sendo notória essa evolução”, disse.

“Surpreende muito esse começo, está sendo muito bom. Em todo jogo percebemos evolução. Dá para ver nos olhos dos atletas. Foi ponto positivo. Temos de entender que tudo que virá neste primeiro ano de projeto é lucro. Ainda pensamos no título do Estadual, mas é tudo novidade”, completou o presidente. Para fechar o ano com chave de ouro, como disse Rodolfo, o Santo André visa o título estadual, no qual também briga pelas primeiras posições.