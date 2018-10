Trump comenta tiroteio em Pittsburgh e pede para pessoas permanecerem em casa

27/10/2018 | 13:25



São Paulo, 27/10/2018 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou há pouco em sua conta no twitter sobre a ação de um atirador em Pittsburgh, que deixou pelo menos quatro mortos e 12 feridos. "Acompanhando os acontecimentos em Pittsburgh, Pennsylvania. Força policial está presente no local. Pessoas na região de Squirrel Hill devem permanecer em casa. Parece que há várias vítimas. Cuidado com atirador ativo", escreveu Trump.

Mais cedo, policiais informaram à rede de televisão CNN que quatro pessoas morreram e 12 ficaram feridas, incluindo três oficiais, com a ação de um atirador nesta manhã na região da sinagoga Árvore da Vida em Squirrel Hill. Um suspeito foi preso. (Fabiana Holtz e Ricardo Leopoldo - fabiana.holtz@estadao.com e ricardo.leopoldo@estadao.com)