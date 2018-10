Região reúne 976 postos nesta semana

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



28/10/2018 | 07:16



O Grande ABC oferece, nesta semana, 976 chances de emprego. Destaque para o laboratório Rocha Lima, que está recrutando 30 trabalhadores em São Caetano para atuar como manobrista, recepcionista, atendente de SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), radiologista, técnico em radiologia, auxiliar de serviços gerais, assistente de sala e faturista. Os postos são para atuar no Espaço Mulher, cuja inauguração está prevista para a segunda quinzena de novembro, na primeira unidade do grupo.

Com aporte de R$ 2 milhões, a instalação tem o objetivo de oferecer conforto às pacientes que procurarem o local para realização de exames ginecológicos, tais como colposcopia, densitometria e mamografia. Com exceção dos postos que requerem formação específica, podem se inscrever pessoas com Ensino Médio completo. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail cv.scs1i@gmail.com.

Já a MercadoCar, que irá inaugurar a primeira unidade da região em Santo André, na quarta-feira, ainda conta com dez vagas. São elas: assistente de SAC, borracheiro, encarregado de caixas e instalador de acessórios. Ao todo, já foram contratados 265 colaboradores.

As posições remuneram a partir de R$ 1.700 e, em alguns casos, requerem experiência na função. As vagas podem ser acessadas por meio do link http://curriculo.mercadocar.com.br/rh/vagas_lista.aspx?categoriaVagaID=852, onde também é possível preencher os dados para se candidatar.

Na agência de empregos Luandre, que possui unidade em Santo André, há 73 postos, com destaque para função de analista fiscal, cujo salário é de até R$ 5.000, e mecânico de manutenção, com remuneração máxima de R$ 4.000. Para consultar todas as vagas, basta acessar o site www.luandre.com.br.

CENTROS PÚBLICOS - Na CTR (Central de Trabalho e Renda), em São Bernardo, existem 271 oportunidades. Destacam-se 36 para atendente de lanchonete, 35 para atendente de lojas, 35 para vendedor interno e 30 para auxiliar operacional de logística.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) oferece 67 opções de emprego, tais como 17 para operador de caixa, 16 para promotor de vendas, 15 para cozinheiro geral e dez para auxiliar de cozinha. Vale dizer que as chances são para atuar não apenas na cidade, mas também em Diadema e Santo André.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) andreense soma 20 vagas. Do total, cinco são para eletricista, três para ajudante de açougueiro, três para auxiliar de estoque, duas para auxiliar de logística e duas para operador de empilhadeira.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires dispõe de 16 chances, sendo cinco para atendente de loja, cinco para vendedor interno, quatro para costureira, uma para ajudante de padeiro e outra para mecânico de motor a diesel.

Gerido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), o Portal Emprega Brasil reúne 489 oportunidades na região. Para se candidatar a uma das vagas, é preciso se cadastrar em https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou pessoalmente nos centros públicos. Nesse caso, é preciso ter em mãos RG, CPF e carteira de trabalho.

Vale lembrar que a plataforma de compartilhamento de vagas dos centros públicos é a mesma do órgão federal, portanto, algumas podem ser reincidentes.