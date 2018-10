João Guilherme no 'Prêmios Nick'

Da Redação



28/10/2018 | 07:00



A Nickelodeon acaba de anunciar que o ator, cantor e youtuber João Guilherme terá uma participação mais do que especial na 19ª edição de ‘Meus Prêmios Nick’. O maior evento da pay-tv infantil vai acontecer no dia 7 de novembro, no Credicard Hall, em São Paulo.

João vai comandar os bastidores da atração, bater um papo com os artistas que subirão ao palco e registrar tudo que acontece atrás das câmeras. Além disso, o astro está preparando algumas surpresas incríveis ao lado da apresentadora da premiação, Maisa Silva.

Com mais de 3,5 milhões de inscritos no YouTube e quase 9 milhões de seguidores no Instagram, o filho caçula do cantor Leonardo começou sua carreira como ator com apenas 7 anos de idade, participando do filme Vento.