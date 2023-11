10 passeios para curtir o Halloween no Reino Unido

O Dia das Bruxas, celebrado em 31 de outubro, é muito comemorado nos Estados Unidos, mas outros países não deixam a data passar em branco. O Halloween no Reino Unido, por exemplo, também é celebrado em grande estilo.

Há diversos lugares que valem a visita para aproveitar o clima do evento. Entre eles, destacam-se Londres e Liverpool, na Inglaterra. Mas também há muito o que fazer em outros destinos locais, inclusive na Escócia e no País de Gales.

10 passeios para o Halloween no Reino Unido

Confira 10 opções divertidas para aproveitar o Halloween no Reino Unido.

1- For the Love of Horror – Manchester

Esta nova e assustadora experiência da Monopoly Events vai transformar o Bowlers Exhibition Centre, em Manchester, em uma atração imersiva e arrepiante. É preciso ter coragem para entrar na Nightmare Zone (Zona do Pesadelo), onde os personagens dos filmes de terror cumprimentam os visitantes antes de travar uma batalha com um exército de zumbis.

O local também está cheio de criaturas peçonhentas que surgem em filmes de terror, como tarântulas, baratas e serpentes. Mas o susto rola de leve antes de você cair numa balada ao final da experiência. Perfeito para celebrar o Halloween no Reino Unido.

2- Wicked Nights at Blackgang Chine – Isle of Wight

Caminhar por uma terra de imaginação distorcida é a proposta da nova atração de terror do parque de diversões do Blackgang Chine. A Wicked Nights at the Cursed Mill promete arrancar gritos de quem encarar a montanha-russa do precipício.

Outra experiência assustadora pode ser vivenciada a bordo do trem fantasma. Também é possível participar de competições e atividades na Freaky Fair.

3- Muncaster Castle – Cumbria

O Muncaster Castle celebra a época mais assustadora do ano de uma maneira fantasmagórica. Isso porque o castelo local é conhecido por ser um dos mais assombrados da Grã-Bretanha.

No local, há o misterioso Mowsvole Maze e dá para ouvir histórias de terror. Os mais corajosos podem encarar a Gruta Espectral. Ali, em meio aos gritos, os visitantes são entretidos pelo Muncaster Monster Cabaret – show que mistura ilusionistas, comedores de fogo e acrobatas.

4- Journey to the Underworld – Londres

Esta é uma jornada para descobrir a “Maior História de Amor Nunca Contada”, na Pedley Street Station, em Shoreditch, leste de Londres. No local, a Funicular Productions dá vida a uma nova e enigmática experiência de teatro.

A história de fantasia mescla perigo, medo, esperança e amor, além de uma última refeição no paraíso antes da jornada para o submundo. Na experiência, é preciso ser ser mais esperto do que o sedutor Gatekeeper, o corcunda Harbinger e o Dark One.

5- Ghoulies Haunted House – Liverpool

Depois de montar uma atração assustadora ao vivo e criar um bar com o tema terror para os moradores e visitantes de Liverpool, a Ghoulies Haunted House aumentou a tensão para o Halloween no Reino Unido.

A atração de 2018 traz um personagem palhaço, o Kavity the Clown. Ele ronda a casa assombrada de maneira aterrorizante, com direito a muitas risadas nervosas. Durante outras épocas do ano é possível experimentar os drinques e eventos inspirados no terror, como o Scaryoke Karaoke, o Brain Dead Quiz e o Boogeyman Bingo.

6- Chilingham Castle – Chilingham Northumberland

Esse castelo do século 13 foi palco de batalhas sangrentas e intrigas misteriosas durante séculos. Seus quartos e jardins são lindos lugares a serem explorados. Para curtir a experiência em um dos castelos mais assombrados na Grã-Bretanha, vá também até as câmaras de tortura ou participe da Ghost Tour.

7- The Ancient Ram Inn – Gloucestershire

Por quase 900 anos, o Ancient Ram Inn intriga os passantes e moradores da vila de Wotton-under-Edge, em Gloucestershire, com sua história horrível e sanguinária.

Há inúmeros relatos de eventos sobrenaturais que ocorrem aqui, tornando o local um dos primeiros entre os mal-assombrados no país. Quem tiver coragem pode tentar se hospedar na casa, mas, acredite, vai ser um pouco difícil dormir.

8- Newton House – Dinefwr, Pembrokeshire, oeste do País de Gales

O Dinefwr Estate é um belo parque do século 18 ajardinado pelo notório Capability Brown. A Newton House, no centro do local, recebe um visitante fantasmagórico todas as noites, sob a forma de Lady Elinor Cavendish. Ao mesmo é o que se acredita no Halloween do Reino Unido.

Diz a lenda que ela estava prometida a um homem que não amava e, quando fugiu dele e tentou voltar para Dinefwr e para sua família, seu pretendente a estrangulou. Dizem que os visitantes podem ouvir vozes abafadas e observar a atividade paranormal do porão dos servos.

9- St Briavel Castle – Gloucestershire

Cuidado pelo English Heritage, este castelo é agora um albergue da juventude. Se você quer ouvir muitas das histórias assustadoras colecionadas ao longo de 800 anos dentro dessas paredes, hospede-se aqui.

É possível explorar a atmosfera arrepiante enquanto conhece o castelo, principalmente ao ler as notas suplicantes esculpidas nas paredes por prisioneiros que viveram no local há séculos.

10- Glamis Castle – Escócia

Conhecido como um dos castelos mais assombrados da Escócia, o Glamis Castle – a casa de infância da Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe, que fica a 20 minutos de carro de Dundee – é o lar de muitos espíritos, segundo as lendas de Halloween do Reino Unido.

Ele está de pé desde 1372 e teria inspirado “Macbeth”, de Shakespeare. Há muitos relatos assustadores de feitos históricos terríveis contados durante os passeios fantasmagóricos, especialmente na época do Dia dos Bruxas.

