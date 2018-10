Por que voto nulo

Do Diário do Grande ABC



26/10/2018 | 13:41



O segundo turno da eleição presidencial de 2018 não tem precedentes. Pode significar o fim da era Lula/Dilma Rousseff/Michel Temer (2003-2018), marcada pela corrupção, e, ao mesmo tempo, trazer sérios riscos de retrocesso à democracia e à ampla liberdade, garantias que permitem expressar opiniões e criticar o presidente da República, por exemplo, sem medo de sofrer retaliações. Por traz da fala mansa do candidato Haddad, espécie de laranja de Lula, os velhos caciques do PT estão dispostos a pôr em prática receita que o Brasil conhece bem e está farto – responsável por 13 milhões de desempregados e outros 62 mil assassinatos por ano. Representante do presidiário de Curitiba, Haddad manteria a fórmula surrada de alianças com o chamado Centrão e a distribuição de cargos estratégicos, por meio dos quais políticos continuariam a roubar recursos que deveriam financiar o desenvolvimento do País. Voltariam todos a se organizar para assaltar o Estado.

Já o candidato Bolsonaro é salto no escuro. Isolado, sem alianças, o ex-capitão do Exército, deputado inexpressivo, mostra despreparo ao fugir dos debates. Quase não tem o que dizer. Esconde-se, protegido pelas redes sociais e seu exército de disseminadores de fake news. Além disso, instiga ódio, violência, intolerância e é capaz de idolatrar sujeitos como o ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, assassino que prestou ‘serviços’ ao regime militar (1964-1985). E não adianta defendê-lo – sou uma de suas vítimas, em 1972, prova viva de que torturava pessoas sequestradas e presas ilegalmente nos porões da ditadura. Fiquei com deficiência auditiva permanente.

Candidato do sistema, Haddad não teria alternativa a não ser baixar a cabeça e dar guarida aos privilégios que fazem do Brasil País injusto, desigual e subdesenvolvido. Não passaria de marionete, Dilma Rousseff sem saias, dependente do apoio político do chefe e, por isso mesmo, pronto a obedecê-lo, mesmo que as ordens agora venham da cadeia.

Por sua vez, Bolsonaro está longe de possuir as credenciais e qualidades de chefe de Estado, como o Brasil tanto precisa. Após 50 anos de luta pela democracia, constrangido e ciente da reação emotiva do eleitorado contra os malfeitos perpetrados pelo PT, tomei minha decisão: voto nulo.

Não tenho dúvidas de que chegamos a essa difícil quadra da vida política brasileira graças às lambanças promovidas pelos governos do PT. Agora, independentemente do resultado final da eleição, caberá às forças democráticas a firme defesa das instituições e das conquistas sociais, ameaçadas por duas candidaturas extremas que, por ironia, se tornam semelhantes em seus radicalismos. Nós, democratas, não deixaremos o Brasil retroceder para ditadura, seja de esquerda ou de direita.

Gilberto Natalini é vereador pelo PV de São Paulo.

