Paço de S.Caetano decide antecipar para hoje 13º salário

26/10/2018 | 07:35



A Prefeitura de São Caetano decidiu antecipar para hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores municipais e efetuará o depósito junto aos rendimentos deste mês. O governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) afirmou que a medida se dá por conta do “reflexo do equilíbrio financeiro do município”. “O adiantamento dos salários representa, também, uma homenagem da Prefeitura aos seus funcionários, que comemoram, no dia 28, o Dia do Servidor Público”, salientou o Paço, em breve comunicado enviado à imprensa.

De acordo com o Palácio da Cerâmica, serão beneficiados 6.274 funcionários públicos da cidade e, somada ao pagamento dos salários do mês de outubro, a quitação da primeira parcela do 13º totaliza R$ 30 milhões. “A austeridade fiscal, que permitiu alcançar o equilíbrio das contas e honrar os funcionários por meio dessa antecipação, também traz um impacto positivo à economia local – apenas a primeira parcela do 13º injetará mais R$ 12,7 milhões na cidade”, sustenta a administração.

São Caetano é a segunda cidade do Grande ABC que decide antecipar o pagamento do 13º salário ao funcionalismo. No início deste mês, o governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), adotou a mesma medida, para um universo de 14 mil trabalhadores das administrações direta e indireta, entre ativos e inativos. O que permitiu essa antecipação foi o crescimento da arrecadação frente ao prognóstico de despesas feitas pelo governo de Paulo Serra. Segundo apurou o Diário, o cenário positivo foi puxado, sobretudo, pelo aumento de cerca de 25% no recolhimento de ISS (Imposto Sobre Serviços).