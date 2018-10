São Caetano é a segunda melhor do País para negócios

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



26/10/2018 | 07:04



São Caetano é a segunda melhor cidade do País para se fazer negócios. É o que aponta estudo da consultoria Urban Systems que analisa o potencial de desenvolvimento econômico das cidades de 50 mil a 100 mil habitantes, identificando aquelas com as melhores oportunidades para se investir. O município ficou atrás apenas de Vitória (Espírito Santo), e à frente de São Paulo, que ocupa a terceira posição.

No ano passado, São Caetano estava na quarta colocação, ou seja, ganhou duas posições e retomou patamar já obtido em 2016. A cidade encontra-se também no top dez de três dos quatro rankings temáticos: é a primeira em desenvolvimento social, a quarta em capital humano e a décima em infraestrutura.

De acordo com a Urban Systems, o município também se destaca por atingir notas acima da média na maioria dos indicadores. Um exemplo é que 41,2% dos acessos à banda larga tem alta velocidade superior a 34 mbps. Para se ter ideia, a média do País é de 14,8%. Outro dado é que 97,8% dos docentes do Ensino Médio possuem Ensino Superior. Vale lembrar que, recentemente, a construtora Gafisa mudou sua sede da Capital para São Caetano.

São Bernardo ocupa a 38ª colocação, sendo que em 2017 estava em 31ª e, no ano anterior, em 19ª. Santo André, que no ano passado ocupava a 64ª posição e, em 2016, 33ª, neste ano está fora do top 100.