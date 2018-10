Série A-2 divide as equipes da região ao mudar a fórmula

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/10/2018 | 07:00



Três equipes do Grande ABC conheceram ontem seus desafios na Série A-2 de 2019, o caminho de volta à elite do Campeonato Paulista. São Bernardo e Água Santa, que não conseguiram o acesso neste ano, e o Santo André, rebaixado no Paulistão, estiveram no congresso técnico na sede da Federação Paulista, no qual foi definida fórmula de disputa, que começa no dia 20 de janeiro.



A principal novidade é a classificação de oito equipes para o mata-mata e não mais quatro. A mudança dividiu os clubes do Grande ABC. O Santo André aprovou a alteração. Já o Água Santa votou contra. Representante do São Bernardo, o executivo de futebol Edgard Montemor não chegou a tempo da votação, mas disse que também preferia o modelo antigo.



“Pelo lado negativo existe a chance de o primeiro ser eliminado nos pênaltis pelo oitavo, que seria complicado, já que a única vantagem no mata-mata é o mando. Mas, se considerarmos que são três meses de campeonato e que metade dos times irá se classificar, vai ficar mais atrativo para torcedores e para a mídia. Eu votaria contra, mas entendo os argumentos a favor”, analisou Edgard.



Entre os representantes presentes à reunião, nove clubes foram favoráveis à mudança. Além do Água Santa, quem também não aprovou a fórmula foi o Atibaia, recém-promovido à Série A-2, o Nacional e o Votuporanguense. A exemplo do São Bernardo, representantes de Taubaté e Inter de Limeira não conseguiram chegar a tempo de participar da escolha.



Diretor de futebol do Netuno, Derlei também não gostou. “É injusto. É bom para dar chance a quem tem menor situação financeira. Tivemos de ser democráticos, mas não estamos de acordo. Quem chega em primeiro não terá vantagem. Vai jogar com o oitavo de igual para igual. Se fosse para mudar, que fosse quadrangular, fizesse dois grupos de quatro, que sobe o nível. Da forma que foi decidida, você acaba desmerecendo quem investe”, enfatizou.



Já o presidente do Santo André, Sidney Riquetto, elogiou a mudança, ainda mais porque foi desta forma que o clube subiu para a elite, em 2016, justamente se classificando em oitavo na primeira fase. “É a fórmula que iríamos propor. Passando quatro e rebaixando dois nas últimas rodadas os clubes de meio de tabela ficam sem objetivo”, comentou. (Colaborou João Victor Romoli)



São Bernardo surpreende ao anunciar saída de Wilson Júnior

O São Bernardo FC surpreendeu ontem ao informar que o técnico Wilson Júnior não seguirá no clube para a Série A-2. A decisão foi tomada pelo treinador, que estava no Tigre desde maio de 2017. Também saíram o auxiliar técnico Renato Peixe e o preparador físico Deivid Marques.



Com a decisão, o time inicia a busca imediata por substituto. “Só temos a agradecer a eles. Ao Wilson Júnior e ao Renato Peixe que, como atletas, vestiram a camisa sempre com muita dedicação, com hombridade e carinho. E, agora, ao Wilson, pela segunda vez como treinador e, ao Peixe, como auxiliar com a mesma postura profissional. Ao Deivid também, que em todas as suas passagens aqui foram mais de sete anos com a gente”, comentou o executivo de futebol, Edgard Montemor, sem dar mais detalhes sobre a saída do treinador.



O desafio do São Bernardo será encontrar substituto para Wilson Júnior até dia 3 de dezembro, quando está marcada a reapresentação geral do elenco, dispensado pela diretoria após a eliminação na Copa Paulista.