Trump diz que cortará ajuda externa a Guatemala, Honduras e El Salvador

22/10/2018 | 14:28



O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que Guatemala, Honduras e El Salvador não conseguiram impedir que as pessoas deixassem seu país e entrassem ilegalmente nos EUA. Diante disso, "começaremos a cortar ou a reduzir substancialmente a enorme ajuda externa dada rotineiramente a eles"

O anúncio de Trump foi feito em sua conta no Twitter. "Parece que a polícia e as forças armadas mexicanas são incapazes de impedir a caravana de ir para a fronteira sul dos Estados Unidos. Criminosos e desconhecidos do Oriente Médio estão misturados. Eu tenho alertado a Patrulha de Fronteiras e Militares de que se trata de uma Emergência Nacional. Devemos mudar as leis!", escreveu Trump.

O presidente americano também acusou os democratas. "Toda vez que você ver uma caravana, ou pessoas vindo ilegalmente, ou tentando entrar, em nosso país ilegalmente, pense e culpe os democratas por não nos darem votos para mudar nossas patéticas leis de imigração! Isso é muito injusto para aqueles que entram legalmente", afirmou.