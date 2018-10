PM é morto após discussão de trânsito na baixada fluminense

22/10/2018 | 10:45



Um policial militar foi morto após se envolver em uma discussão de trânsito na noite deste domingo, 21, em Santa Cruz da Serra, distrito de Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense. O cabo Adriano Góes Lisboa, que era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Formiga, foi atingido por três disparos. O suspeito de disparar os tiros fugiu.

De acordo com informações do 15ºBPM (Duque de Caxias), o cabo Góes chegou a ser levado ao Posto de Saúde do Parque Equitativa, no mesmo distrito, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).