China planeja dar mais incentivos para recompra de ações

22/10/2018 | 08:50



A China planeja alterar suas leis corporativas para oferecer mais incentivos para que as empresas listadas comprem de volta suas ações, enquanto o mercado acionário do país sofre com uma turbulência, informou a estatal Xinhua.

As alterações propostas, que incluem a simplificação do processo de tomada de decisão para recomprar ações e aumentar os limites para o número de ações que podem ser detidas pelas empresas, foram submetidas ao Congresso Nacional do Povo para revisão, disse a Xinhua.

Na semana passada, o chefe do banco central do país e os reguladores de títulos e bancos fizeram comentários na mídia estatal sobre a estabilidade do sistema financeiro, procurando garantir aos investidores e evitar que o mercado de ações caísse ainda mais.

Fonte: Dow Jones Newswires.