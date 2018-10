Biblioteca móvel circulará em São Caetano e Mauá

Caroline Manchini

De modo a ampliar o acesso a livros e incentivar a leitura entre adultos e crianças, o Sesc criou o programa BiblioSesc, uma biblioteca itinerante que disponibiliza gratuitamente à população empréstimos de livros e revistas, consultas de jornais e outras atividades culturais. São aproximadamente 3.500 obras disponíveis. Entre elas clássicos da literatura, aventuras, ficções e algumas histórias reais.

Neste mês um dos caminhões que abrigam o acervo do Sesc – são 56 espalhados pelo País –, circulará entre as cidades de São Caetano e Mauá.

Hoje, dia 27 e 29, das 10h às 15h, o BiblioSesc, que já atendeu mais de 8.500 pessoas desde a sua criação, em 2005, estará na unidade do Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554). No dia 31, no mesmo horário, passará pela Fascs (Fundação das Artes de São Caetano).

Amanhã o programa ficará na UBS Jardim Paranavaí (Rua Rolândia, 252), das 10h às 15h, e, na quarta, estará no Campo Distrital Maria Célia de Souza (Avenida José Ricardo Nalle) e, no dia 30, na Fiec (Fábrica Integrada Educacional e Cultura), localizada na Avenida Brasil, 1490. Todos os locais estão situados em Mauá.

Para se cadastrar e retirar os livros – limite de dois por pessoa – é necessário apresentar RG e comprovante de residência. Menores de 12 anos precisam da autorização dos pais. O BiblioSesc retorna à região após 15 dias para realizar devoluções e novos empréstimos.

O Sesc São Caetano oferecerá, além dos empréstimos de livros e revistas, encontro com escritores, oficinas, narração de histórias e intervenções artísticas durante este período.

A biblioteca itinerante continuará circulando pelo Grande ABC no próximo mês. Para conferir os locais, datas e horários basta acessar www.sescsp.org.br.