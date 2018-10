Ana Paula se retira do palco após discutir com Vida Vlatt na TV

18/10/2018 | 14:17



A ex-participante de A Fazenda Ana Paula Renault apareceu no Programa do Porchat, que foi ao ar na quarta-feira, 17, e se retirou do palco ao entrar em conflito com Vida Vlatt, recém-eliminada do reality show.

A briga aconteceu quando a ex-BBB começou a interromper a atriz, que analisava o perfil dos integrantes do programa. "A Perla recriminava quem falava uma besteira, um palavrão, e depois eu a via dançando, sensualizando, mostrando o popozão", criticou.

Revoltada com o comentário, Ana Paula interpelou: "Ela é dona do próprio corpo e faz o que quiser com ele."

Vida, incomodada com as diversas intervenções da mulher, retrucou: "Com licença, pois estou falando."

Ana Paula, então, se retirou do auditório, e Fábio Porchat foi imediatamente buscá-la enquanto a plateia pedia a sua volta. Quando ela retornou, recebeu aplausos do público e os ânimos se acalmaram.

O programa foi gravado e Vida Vlatt havia comentado o caso um dia antes com a Sonia Abrão. O vídeo pode ser conferido no seguinte endereço no YouTube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WR1Cosq-8fs