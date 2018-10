Produção industrial dos EUA sobe 0,3% em setembro ante agosto

16/10/2018 | 10:22



A produção industrial dos Estados Unidos teve alta de 0,3% em setembro em relação a agosto, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O resultado superou as projeções de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam avanço de 0,2% do indicador.

O Fed não revisou a produção industrial de agosto, que registrou alta de 0,4%.

Já a taxa de utilização da capacidade industrial permaneceu em 78,1% em setembro. Economistas esperavam que a taxa ficasse em 78,2%. Fonte: Dow Jones Newswires.