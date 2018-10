CEOs do HSBC, Credit Suisse e Standard Chartered desistem de conferência saudita

16/10/2018 | 07:59



Os executivos-chefes (CEOs, na sigla em inglês) de três grandes bancos europeus, HSBC, Credit Suisse e Standard Chartered, desistiram hoje de participar de uma conferência na Arábia Saudita, conhecida como Iniciativa de Investimento Financeiro, colocando em dúvida o evento marcado para a próxima semana.

Os últimos cancelamentos vieram após uma onda de indignação contra a Arábia Saudita, em meio a alegações de que o governo saudita teria assassinado o jornalista dissidente Jamal Khashoggi em seu consulado em Istambul.

O CEO do HSBC, John Flint, falaria no evento, em Riad, e o banco era um parceiro estratégico na conferência, que já foi apelidada de "Davos no Deserto" da elite global dos negócios.

O CEO do Crédit Suisse, Tidjane Thiam, fazia parte do painel consultivo da conferência, e o do Standard Chartered, Bill Winters, tinha discurso previsto no evento.

Na esteira de cancelamentos anteriores, organizadores da conferência saudita se recusaram ontem a comentar a questão e indicaram que o evento seguirá adiante como previsto. Fonte: Dow Jones Newswires.