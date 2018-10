Claudinho pede desfiliação do PT em Rio Grande da Serra

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



16/10/2018 | 07:43



Três vezes vereador e duas vezes candidato a prefeito pelo PT de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira pediu desfiliação do partido. O agora ex-petista entregou carta comunicando a decisão ao presidente municipal da legenda, José Allmeida Freire. A situação de Claudinho dentro do partido já era vista como delicada desde que o ex-vereador externou apoio ao vereador mauaense Chiquinho do Zaíra (Avante), que lançou candidatura a deputado estadual neste ano.

A adesão não foi bem recebida no diretório municipal do PT, já que o partido contava com candidatos a deputado no Grande ABC. “Ele me disse que apoiaria Chiquinho do Zaíra como forma de agradecimento. Explicamos que era uma situação que não se encaixava nas diretrizes do partido”, argumentou Freire.

O presidente municipal da legenda chegou a dizer que reunião entre as lideranças partidárias estava prevista para após o primeiro turno da eleição, com o objetivo de debater o destino partidário de Claudinho. Segundo Freire, o ex-vereador poderia até ser expulso da legenda. “Acredito que Claudinho se antecipou à nossa decisão. Ele percebeu que sua situação estava insustentável dentro do partido e preferiu sair por conta própria e me entregou uma carta”, disse Freire.

Em seu bilhete, Claudinho da Geladeira agradeceu o PT e declarou que “a partir deste momento meu partido será Rio Grande da Serra”. Ele, porém, não deixou claro o motivo de sua saída. “Agradeço a todos que caminharam no partido comigo e que estarão ou seguirão, independentemente da sigla partidária, lutando pela cidade que queremos.”

Outro fator que estremeceu a relação de Claudinho com o PT foi o apoio ao vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), que se lançou candidato a deputado federal. “Claro que o PT perde um militante importante, mas acho que Claudinho acabou perdendo mais, já que os candidatos que apoiou não conseguiram se eleger”, disparou Freire.

No primeiro semestre, o PT de Rio Grande decidiu pela expulsão do vereador Marcelo Cabeleireiro por motivo semelhante: adesão a candidatos de fora da legenda. No caso de Marcelo, o apoio foi a Thiago Auricchio (PR) e Alex Manente (PPS).