Marcos Mion faz lindo relato sobre filho com autismo: Romeo é meu cantinho de amor puro

15/10/2018 | 11:10



Que o Marcos Mion é uma cara bacana e super gente boa, não é novidade para ninguém. Paizão para seus três filhos, ele nunca se cansa de se declarar para os seus pequenos.

Agora foi a vez de o apresentador fazer um relato emocionante sobre o filho mais velho, Romeo, que tem o espectro autista.

Ao publicar em suas redes sociais uma foto abraçado com o menino, ele escreveu:

Ter uma criança com autismo é se emocionar todos os dias. Pois cada passo dado, cada frase surpreendente que ele manda, tudo vem com um gosto delicioso de vitória! Dizem que tudo que vale a pena na vida vem com dedicação e dificuldade, baseando-se nisso, todas crianças autistas valem a pena! Eu e @suzanagullo todos os dias nos cutucamos com alguma coisa que o Romeo fala, pensa ou faz. Aquela cutucada de cumplicidade de quem dividiu uma vida de dedicação e conquista e hoje colhe frutos que foram plantados no mais puro amor. Amor de pai e mãe que nunca sentiram nada além de gratidão e a sensação de serem abençoados por ganharem a honra de cuidar de um anjo. Romeo é meu cantinho de amor puro. Que sorte a minha. Obrigado Jesus Cristo por ter me escolhido para conhecer da forma mais intensa, através do meu filho, representar todas as famílias e o encantador mundo do autismo! Marque aqui a família que você conhece com alguém especial que se junta a mim por um mundo tolerante, sem barreiras entre os seres humanos e a consciência que ser diferente é fundamental pra humanidade! #autismo #autismawareness #anjoazul #RomeoMion.

Emocionante, não?