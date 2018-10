Taxas futuras de juros caem com dólar e antes de pesquisa Ibope

15/10/2018 | 10:12



O mercado de juros voltou do feriado local sintonizado com a queda do dólar ante o real. Os investidores estão em compasso de espera pela pesquisa Ibope/Estadão/Globo, que sai na noite desta segunda-feira, 15, e olhando sondagens privadas nesta volta de feriado, num dia de agenda fraca e a 13 dias da votação do segundo turno.

Mais cedo, no exterior, o dólar perdeu fôlego em relação ao euro e ao iene, depois da divulgação de dados dos Estados Unidos. Indicador mais importante da manhã, as vendas no varejo do país cresceram 0,1% em setembro ante o mês anterior, frustrando a expectativa dos analistas de alta mais robusta, de 0,7%. Por outro lado, o índice de atividade industrial Empire State do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Nova York subiu a 21,1 em outubro e superou a expectativa de 19,3.

O mercado também observa a pesquisa Focus trazendo mais revisão para cima do IPCA, embora o boletim tenda a ficar em segundo plano. A mediana para o IPCA este ano passou de alta de 4,40% para elevação de 4,43%. Há um mês, estava em 4,09%. A projeção para o índice em 2019 subiu de 4,20% para 4,21%. Quatro semanas atrás, estava em 4,11%.

O investidor analisa nesta manhã também as declarações dos dois presidenciáveis - Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) - dadas nos últimos dias. Bolsonaro, em transmissão ao vivo no Facebook na sexta-feira, voltou a defender a não privatização de empresas estatais "estratégicas" e citou Banco do Brasil, Caixa Econômica e Furnas entre os exemplos do que não planeja ceder à iniciativa privada.

Segundo o candidato, o mercado vai gostar do plano de privatização de empresas estatais de seu eventual governo. A ideia é vender primeiro "aquelas quase 50 estatais criadas pelo PT".

Haddad, por sua vez, disse que o ministro da Fazenda que ele deseja é alguém "comprometido com o setor produtivo" e cogitou, na quinta-feira, 11, o empresário Josué Gomes da Silva, filho do José Alencar, que foi vice-presidente de Lula.

O empresário, no entanto, negou que tenha sido procurado pelo partido. Em entrevista exibida pela TV Bandeirantes na noite de quinta-feira, o petista disse que, em caso de ser eleito, vai limitar o primeiro ano de governo a tratar do regime do servidores públicos. Os demais assuntos relacionados à Previdência, de acordo com Haddad, somente serão tratados posteriormente.

Haddad afirmou ainda que vai "atacar" privilégios. Disse que, se eleito, vai propor a unificação dos sistema previdenciários, para que as regras sejam as mesmas para servidores públicos e trabalhadores do setor privado.

Às 9h56, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 indicava 7,56%, mínima, de 7,66% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2021 estava a 8,61%, de 8,73% no ajuste de quinta. E o DI para janeiro de 2023 a 9,97%, de 10,13% no ajuste de quinta-feira. No câmbio, o dólar à vista caía 0,91%, a R$ 3,7421. O dólar futuro de novembro recuava 1,12%, a R$ 3,7455.

Na última sessão local, na quinta-feira, as taxas subiram acompanhando a cautela vinda do exterior, mas na semana houve forte fechamento da curva, de até 60 pontos-base desde a sexta-feira anterior.