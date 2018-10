Eleitor rejeitou estilo muro do PSDB, diz Morando

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/10/2018 | 07:00



Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), acredita que o tradicional eleitor tucano migrou seu voto para o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) porque “não aceita mais” que a legenda fique “no muro” com relação aos principais temas nacionais e também diante de falhas cometidas por seus filiados.

Ao Diário, o chefe do Executivo de São Bernardo fez avaliação do primeiro turno do pleito, disse que o PSDB precisa ser “recriado” e avaliou que a vitória de sua mulher, Carla Morando (PSDB), na corrida à Assembleia somada à derrota na cidade do ex-prefeito Luiz Marinho, candidato do PT ao governo paulista, mostram boa aceitação de sua administração.

“A urna mostrou que a sociedade não aceita nosso modelo acanhado e de muro. É marca triste do PSDB, que eu não tenho, mas o PSDB, infelizmente, carrega. O PSDB precisa ser recriado, refundado”, sustentou o tucano, ao citar que até mesmo a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos mostrou novo momento da política, no qual o eleitor exige posicionamento de seus representantes.

“O PSDB não expulsou o Aécio (Neves, eleito deputado federal e alvo de denúncias de corrupção), não expulsou o Eduardo Azeredo (ex-governador mineiro e condenado no esquema conhecido como Mensalão tucano) e embarcou no governo (de Michel) Temer (MDB), algo que sempre fui contra. Caímos no erro dos outros partidos. Erros cruciais e o Geraldo (Alckmin, presidenciável do PSDB e quarto colocado na corrida ao Planto) foi vítima disso”, analisou.

Morando voltou a defender a mudança no comando da sigla, hoje nacionalmente presidida por Alckmin, mas sem a necessidade de renúncia do ex-governador paulista da função. “Podemos antecipar o processo para o primeiro semestre do ano que vem, por exemplo”, sustentou. O mandato de Alckmin vai até o fim de 2019. “Mas precisamos oxigenar. O silêncio do PSDB condenou o partido nas urnas. O nosso eleitor brigou com o PSDB, mas não largou a gente. Precisamos fazer as pazes com ele.”



LOCAL

Sobre o cenário regional, Morando declarou estar “satisfeito e feliz” após o resultado. Ele ressaltou que Carla foi impactada pelo fenômeno Bolsonaro, já que os dois deputados mais bem votados da região estão alinhados com o postulante do PSL – Janaina Paschoal (PSL), à Assembleia, e Eduardo Bolsonaro (PSL), à Câmara. “A única cidade onde a Janaina não venceu (da região) foi em São Bernardo. Mérito da Carla, claro, mas também mostra que as pessoas avaliam bem o nosso governo.”

Sobre a derrota de Marinho, superado em São Bernardo por João Doria (PSDB), Morando opinou que o eleitor rejeita o PT e o mandato de seu antecessor. “Ele pautou São Bernardo no programa de TV. O Luiz Marinho é o grande derrotado desta eleição.”